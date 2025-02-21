Survivor'da kim elendi? Survivor'da 21 Şubat'ta elenen isim...

Survivor'da adaya veda eden isim merak ediliyor. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor'da 21 Şubat'ta elenen isim...

Survivor'da kim elendi? Survivor'da 21 Şubat'ta elenen isim...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 00:30

Survivor 2025 sezonunun yeni bölümünde adaya veda eden isim belli oldu. Eleme potasına dahil olan yarışmacılar düellolarda kıyasıya rekabet etti. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor'da 21 Şubat'ta elenen isim... İşte ayrıntılar!

SURVIVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Kadınlar elemesinin yaşandığı haftada adaya Serenay veda etti.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM?

Poyraz

Doğuş

Efecan

Yunus Emre

Ayrıca yaşanan sakatlık nedeniyle yarıda kalan Sedat - Batuhan karşılaşması kaldığı yerden devam etti. 

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Poyraz - Doğuş düellosunda kazanan isim Poyraz oldu. Yunus Emre - Efecan düellosunda ise Yunus Emre kazandı. 

Doğuş ve Efecan arasındaki düelloda kazanan isim Doğuş oldu. Doğuş 5-0'lık skorla potadan kurtuldu.

Sedat ve Batuhan arasında karşılaşmanın kazananı Batuhan oldu. Ardından Sedat ve Mehmet yarıştı. Kendini potadan kurtaran isim Sedat oldu. 

Böylece finale kalan isimler Mehmet ve Efecan oldu. 


Etiketler: #Survivor 2025 #survivor #eleme #veda

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