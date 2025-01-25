Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Ocak Cuma günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son bölümde oynanan nefes kesen ödül oyunu izleyenleri ekrana kilitlerken, yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar gündem oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Ocak Cuma günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Ocak Cuma günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 00:19

Survivor 2025’in yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu için mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar, ada şartlarında kalabilmek için son güçlerini ortaya koyarken, oyun alanında heyecan dolu anlar yaşanıyor. Geçtiğimiz bölümde, kıran kırana geçen dokunulmazlık oyununu efsanevi performansıyla All Star takımı kazanmıştı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Ocak Cuma günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Üçüncü dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler takımı konseyinde gösterilen isim Sevgi İme oldu.


Etiketler: #survivor #Survivor 2025 #survivor all star

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