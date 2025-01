Yayınlanma: 23.01.2025 - 23:59

Güncelleme: 23.01.2025 - 23:59

Survivor All Star 2025 yeni sezonda All Star ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunlarında mücadele etmeye devam ediyor. İki günlük ara veren yarışma programı 23 Ocak Perşembe günü kaldığı yerden devam etti. Pazartesi günü yayımlanan bölümde yeni haftanın ilk eleme adayı belli olmuştu. Perşembe günü yayımlanan yeni bölümde ise yeni eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da takım oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu? İşte ayrıntılar...

23 OCAK'TA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kazanan taraf All Star Ünlüler takımı oldu.

PERŞEMBE GÜNÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Pazartesi günü ilk eleme adayı olarak Göksu belirlenmişti. Yeni bölümde ise Gönüllüler takımından en çok oy alan isim Pınar 2. eleme adayı oldu.