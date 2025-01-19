Yayınlanma: 19.01.2025 - 22:49

Güncelleme: 19.01.2025 - 22:49

Son bölümlerde Adilhan'a fiziksel müdahalede bulunan Almeda'nın kim olduğu sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Survivor Almeda kimdir? Survivor Almeda kaç yaşında, nereli? Survivor Almeda elendi mi?

SURVIVOR ALMEDA KİMDİR?

Yarışmaya yedeklerden ana kadroya giren Almeda, All Star ünlüler takımında yarışmaya devam ediyor. Survivor Almeda Baylan, Osmaniye'de dünyaya geldi. Yüzme sporlarına ilgi duyan Survivor Almeda, dalış sporu ile ilgileniyor. Sosyal medyada 156 bin takipçisi bulunan Almeda, yarışmaya girmeden önce de bazı yarışmacılarla gerginlik yaşamıştı.

NE OLMUŞTU?

Adilhan ile Almeda arasında kavga çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Almeda Adilhan'ın boğazına yapıştı.

Yaşanan bu gelişme sonrasında Almeda Baylan'ın fiziksel teması ada konseyinde gündeme geldi. Konseyde Acun Ilıcalı Almeda'nın 5 oyun cezası aldığını ve mavi takıma geçtiğini açıkladı.