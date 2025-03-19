Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?
18 Mart Salı günü gerçekleşen Survivor dokunulmazlık mücadelesi, izleyenlere adeta nefes kesen anlar yaşattı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star’da ikinci dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım, haftayı avantajlı tamamlayacak. Kaybeden takım ise haftanın ikinci eleme adayını belirlemek zorunda kaldı. Dominik’teki rekabet dolu atmosfer bir an olsun durulmazken, All Star ve gönüllüler takımı parkurlarda zafer için kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da ikinci eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden takım arasından seçilecek. İkinci eleme adayı belli olunca haberimiz güncellenecektir.
Etiketler: #survivor #survivor all star #dokunulmazlık
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