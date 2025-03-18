Survivor'da kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da haftanın ilk takım oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, Survivor'da kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
Survivor 2025 All Star Gönüllüler yarışmasında eleme heyecanının ardından yeni hafta başladı. Yarışmacılar ödül oyunu için buluştu. Peki, Survivor'da kim kazandı? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Asena ve Elif arasında oynanan düello oyunu sonrası adaya veda eden isim Elif Şadoğlu oldu.
SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım Mavi Takım oldu.
Etiketler: #Survivor 2025 All Star #Survivor 2025 #survivor
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