Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Nisan Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da ikinci dokunulmazlık mücadelesi için All Star ve Gönüllüler takımı parkurda karşı karşıya geldi. Oyunu kaybeden takım, konseyde ikinci eleme adayını belirlemek zorunda kaldı. Peki, Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Nisan Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Nisan Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.04.2025 - 00:40

Survivor'da heyecan kaldığı yerden sürüyor. İkinci dokunulmazlık oyunu kapsamında mavi ve kırmızı takım kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Mücadeleyi kaybeden takım, haftanın ikinci eleme adayını belirledi.  Peki, Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Nisan Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımında eleme adayı olarak Meryem belirlendi.


Etiketler: #survivor #dokunulmazlık #Eleme Adayı

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