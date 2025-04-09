Yayınlanma: 09.04.2025 - 00:40

Güncelleme: 09.04.2025 - 00:40

Survivor'da heyecan kaldığı yerden sürüyor. İkinci dokunulmazlık oyunu kapsamında mavi ve kırmızı takım kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Mücadeleyi kaybeden takım, haftanın ikinci eleme adayını belirledi. Peki, Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Nisan Salı günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımında eleme adayı olarak Meryem belirlendi.