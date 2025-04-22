Yayınlanma: 22.04.2025 - 00:27

Güncelleme: 22.04.2025 - 00:27

Survivor All Star'da eleme potasında yer alan Volkan, Sedat, Poyraz ve Batuhan Gökgöz, adada kalmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Nefes kesen düello oyunlarının ardından, final etabında bir yarışmacı hayallerine veda etti. Zorlu rekabetin yaşandığı eleme gecesinde, performansı yeterli olmayan isim Survivor All Star macerasını noktalayarak adaya veda etti. Yarışmanın kalan isimleri ise büyük finale bir adım daha yaklaştı. Peki, Survivor'da kim elendi? 21 Nisan Pazartesi günü Survivor'da adaya kim veda etti?

SURVIVOR'DA ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

Poyraz-Batuhan

Volkan-Sedat

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da 18. haftada adaya veda eden isim Batuhan oldu.