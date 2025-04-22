Survivor'da kim elendi? 21 Nisan Pazartesi günü Survivor'da adaya kim veda etti?
Survivor'da bir eleme gecesi daha geride kaldı. Nefes kesen düello oyunlarının ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? 21 Nisan Pazartesi günü Survivor'da adaya kim veda etti?
Survivor All Star'da eleme potasında yer alan Volkan, Sedat, Poyraz ve Batuhan Gökgöz, adada kalmak için kıyasıya bir mücadele verdi. Nefes kesen düello oyunlarının ardından, final etabında bir yarışmacı hayallerine veda etti. Zorlu rekabetin yaşandığı eleme gecesinde, performansı yeterli olmayan isim Survivor All Star macerasını noktalayarak adaya veda etti. Yarışmanın kalan isimleri ise büyük finale bir adım daha yaklaştı. Peki, Survivor'da kim elendi? 21 Nisan Pazartesi günü Survivor'da adaya kim veda etti?
SURVIVOR'DA ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?
Poyraz-Batuhan
Volkan-Sedat
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da 18. haftada adaya veda eden isim Batuhan oldu.
Etiketler: #survivor #survivor all star #eleme
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