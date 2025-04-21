Yayınlanma: 21.04.2025 - 00:20

Güncelleme: 21.04.2025 - 00:20

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da finale yaklaşıldı. Geride kalan yarışmacılar şampiyon olmak için ter döküyor. Erkekler haftasında eleme adayı olarak seçilen 4 yarışmacıdan kimin adaya veda ettiği ise merak ediliyor. Peki, Survivor'da kim elendi? Eleme adayı kim oldu?

İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kadınlar haftasının ilk takım oyununu Mavi Takım kazandı.

20 NİSAN'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kırmızı Takım yarışmacılarının konseyde buluştuğu gecede Meryem ve Yağmur'un oyları eşit çıktı. Günün birincisi Hikmet eleme adayına karar verdi.

Böylelikle haftanın ilk eleme adayı Yağmur oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Poyraz-Batuhan, Sedat-Volkan arasında gerçekleşecek olan düelloların sonucunda bir erkek yarışmacı adaya veda edecek. Düellolar 21 Nisan Pazartesi günü yayımlanacak olan bölümde gerçekleşecek.