Survivor 2023'den ilk fragman geldi

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 10:47

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 10:47

Dominik'te aylarca sürecek olan zorlu macera Survivor yeni formatıyla başlıyor.

Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak 3 ayrı takımın yarışacağı Survivor'dan ilk fragman geldi.

Fragmanda, her yıl Survivor'a değişik araçlarla giriş yapan Ilıcalı'nın bu seneki tercihinin ise yeşil bir spor araba olduğu görüldü.