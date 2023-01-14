Survivor 2023'den ilk fragman geldi
Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak 3 ayrı takımın mücadele edeceği Survivor 2023, Tv8 ekranlarında pazar günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Acun Ilıcalı, Survivor 2023'ün ilk fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.
Dominik'te aylarca sürecek olan zorlu macera Survivor yeni formatıyla başlıyor.
Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak 3 ayrı takımın yarışacağı Survivor'dan ilk fragman geldi.
İşte #Survivor2023 ilk tanıtımı.. Yeni sezon ilk bölümü Pazar günü saat 20.00’de @tv8’de.. Tüm yarışmacılarımıza gönülden başarılar.. @survivorturkiye #Survivor #SurvivorTürkiye #Türkiye #DominicanRepublic pic.twitter.com/0bOVxdHJVv— Acun Ilıcalı (@acunilicali) January 13, 2023
Fragmanda, her yıl Survivor'a değişik araçlarla giriş yapan Ilıcalı'nın bu seneki tercihinin ise yeşil bir spor araba olduğu görüldü.
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