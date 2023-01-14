Survivor 2023'den ilk fragman geldi

Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak 3 ayrı takımın mücadele edeceği Survivor 2023, Tv8 ekranlarında pazar günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Acun Ilıcalı, Survivor 2023'ün ilk fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 10:47
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Dominik'te aylarca sürecek olan zorlu macera Survivor yeni formatıyla başlıyor.

Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak 3 ayrı takımın yarışacağı Survivor'dan ilk fragman geldi.

Fragmanda, her yıl Survivor'a değişik araçlarla giriş yapan Ilıcalı'nın bu seneki tercihinin ise yeşil bir spor araba olduğu görüldü.


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