Survivor'da şarkı yarışmasını kim kazandı? 15 Nisan Salı günü Survivor'da ödül ne?
Survivor All Star 2025 sezonunda Mavi ve Kırmızı takımlar arasında süren zorlu rekabetin ardından, tüm dikkatler birleşme partisine yöneldi. Peki, Survivor'da şarkı yarışmasını kim kazandı? 15 Nisan Salı günü Survivor'da ödül ne?
Survivor'da heyecan dolu anlar birleşme partisiyle devam ederken, yarışmacılar şarkı yarışmasını kazanmak için büyük bir rekabete giriyor. Birleşme partisinde hem kazanan ismin kim olacağı hem de verilecek ödül izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor'da şarkı yarışmasını kim kazandı? 15 Nisan Salı günü Survivor'da ödül ne?
SURVİVOR'DA ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?
Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları, zorlu mücadelelerin ardından birleşme partisinde bir araya geldi. Geleneksel şarkı yarışmasında yarışmacılar sahnede yeteneklerini sergilerken, jüri ve Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabı üzerinden yapılan oylama ile en başarılı yarışmacı belirlenecek.
BİRLEŞME PARTİSİ ÖDÜLÜ NEDİR?
Survivor All Star 2025 birleşme partisinde şarkı yarışmasını kazanan yarışmacının ödülü Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Yarışmayı kazanan takım, diledikleri bir tarihte otelde konaklama fırsatını elde edecek.
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