Hakkında tutuklama kararı verilmişti: Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, Türkiye'ye dönme oyununu bilerek kaybetti!
Hakkında tutuklama kararı bulunan Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz’un, Türkiye’ye dönüş ödülünü bilerek kaybettiği iddiası sosyal medyada gündem oldu.
Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz hakkında geçtiğimiz aylarda tutuklama kararı verilmiş, Dominik Cumhuriyeti’nde yarışmaya devam eden Tuğsuz’un firari olduğu ortaya çıkmıştı. Geçmişte de hapis cezasına çarptırılan ve kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edilen Tuğsuz, yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla birlikte Survivor’a katılmıştı.
45 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK VE SİLAHLI YARALAMA SUÇLARI
Tuğsuz’un yurt dışına gitmesinin ardından yürütülen soruşturmada, ünlü yarışmacının iki yeni suça daha karıştığı ortaya çıktı. “45 milyonluk villa dolandırıcılığı” ve “silahla kasten yaralama” suçlamaları nedeniyle hakkında yeni bir tutuklama kararı çıkarıldı. Yetkililer, Tuğsuz’un Türkiye’ye döndüğü anda cezaevine gönderileceğini belirtti.
TÜRKİYE ÖDÜLÜNÜ BİLEREK KAYBETTİ İDDİASI
Survivor’da verilen 24 saatliğine Türkiye’ye dönüş ödülünü duyan Hikmet Tuğsuz’un oyuna olan isteksiz tavırları dikkat çekti. Yarışma sırasında bilerek kaybettiği iddia edilen Tuğsuz, oyunun başında elindeki topları bilinçli bir şekilde yere düşürdü. Bu hareketleri, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından “Türkiye’ye dönmemek için bilerek kaybetti” şeklinde yorumlandı.
Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, yarışmacının yarışmadaki geleceği ve Türkiye’ye ne zaman döneceği merak konusu oldu.
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