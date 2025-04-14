Yayınlanma: 14.04.2025 - 23:54

Güncelleme: 14.04.2025 - 23:54

Survivor All Star'da haftanın ikinci takım oyunu geride kaldı. Kıyasıya rekabetin sürdüğü yarışmanın ardından bir isim eleme potasına dahil oldu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 14 Nisan Survivor eleme adayı...

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk eleme adayı Mavi Takım'dan Volkan oldu. İkinci eleme adayı Kırmızı Takım'dan Sedat oldu.

TÜRKİYE'YE KİM GİDECEK?

Dokunulmazlık oyununun ardından bireysel oyunu kazanan Batuhan Gökgöz, Türkiye'ye giderek sevdikleriyle vakit geçirme hakkını kazanan ilk yarışmacı oldu.

Pazartesi günü gerçekleşen yarışta ise Almeda kazandı.

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor All Star’da eleme heyecanı bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitledi. Eleme düellosunda ilk tur eşleşmeleri Meryem-Asena ve Pınar-Yağmur şeklinde gerçekleşti. Bu turda Yağmur Banda, Pınar Saka'yı; Meryem Kasap ise Asena Demirbağ’ı mağlup etti.

Final düellosunda ise Asena ile Pınar bir kez daha karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin sonunda Pınar üstün gelerek adada kalmayı başardı. Böylece Survivor’a veda eden son isim Asena Demirbağ oldu.