Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan Survivor itirafı!

Yayınlanma: 14.04.2025 - 09:56

Güncelleme: 14.04.2025 - 09:57

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Derin Talu, bu kez Survivor yarışmasıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Daha önce ilişki kriterlerini sıraladığı videolarla konuşulan 21 yaşındaki Talu, katıldığı bir yayında Survivor’a katılma sürecini ve yaşadıklarını anlattı.

“AZ KALSIN SURVIVOR’A KATILIYORDUM”

Recaizade Mahmut Ekrem’in torunu olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklayan Derin Talu, 2021 yılında Survivor’a katılmak üzere harekete geçtiğini belirtti. Talu, “Kafama taktım, Survivor’a katılacağım diye. Annemler konuştu, ben ünlülerden katılacaktım. Toplantıda bana sordular, ‘Sen hiç izledin mi Survivor’ı?’ dediler. Ben de ‘Hayır, izlemedim. Sürpriz olsun istiyorum’ dedim. Onlar da ‘Başına bir şey gelir, incinirsin’ dediler. ‘En kötü ilk bölümde elenirim’ dedim,” ifadelerini kullandı.

“HALA SURVIVOR İZLEMEDİM”

Survivor yapımcılarının, yarışmayı hiç izlememiş olmasından ve antrenman yapmamasından dolayı kendisini uygun bulmadığını dile getiren Talu, “Acun ağabeyler ‘Başına bir şey gelir, antrenman yaptın mı?’ diye sordular. Yapmamıştım. O yüzden almamaya karar verdiler. Hâlâ Survivor izlemedim, ama belki bir gün katılırım,” dedi.

İLİŞKİ KRİTERLERİYLE GÜNDEMDEYDİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda ilişki kriterlerini açıklayan Talu, takipçilerine “Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV’nizi yazar mısınız lütfen?” diyerek seslenmişti. Video kısa sürede gündem olurken Talu şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım. Bir tık yaşlı, büyük erkekleri tercih ediyorum. Kendi yaşıtımla hiç olmadım, ama olabilir tabii ki. Ayrıca bu saatten sonra sadece çalışan erkeklerle birlikte olacağım. Çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar.”

“GÜZELLİĞİM YÜZÜNDEN CEZALANDIRILDIM”

Talu, daha önce yaptığı bir açıklamada da güzelliğinin ilişkilerine zarar verdiğini belirterek, “Güzelliğim yüzünden çok cezalandırıldım. Özellikle ilişkilerde… Bu yüzden ilişki yapmıyorum. Beni çok kaldırabilen bir erkekle hiç tanışmadım,” demişti.