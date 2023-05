Yayınlanma: 19.05.2023 - 13:13

Güncelleme: 19.05.2023 - 13:13

Survivor'da kritik eleme gerçekleşti. Survivor 2023'te kıyasıya mücadele devam ederken eleme heyecanı her geçen gün artıyor. 18 Mayıs akşamı yayınlanan bölümde Kürşat, Osman Can ve Aziz arasındaki eleme potasının sonucu belli oldu. Peki, Survivor kim elendi? 18 Mayıs'ta Survivor'da kim elendi? Kürşat mı, Osman Can mı, Aziz mi elendi? İşte Survivor'a veda eden isim...

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2023'te iletişim oyunu 18 Mayıs'ta gerçekleşti. İki turu da peş peşe kazanan mavi takım, arkadaşları ile görüşme şanısını elde etti.

SURVİVOR'DA YENİ GELİŞME!

Survivor 2023'te Acun Ilıcalı, yarışmacıları yakından ilgilendiren gelişmeyi açıkladı. Survivor'da artık dokunulmazlık oyunları bireysel olacak. Üç dokunulmazlık oynanacak ve üç aday çıkacak. Kadın ve erkek karışık oynanacak.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacılardan Kürşat, Osman Can ve Aziz arasında bir eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılar arasında yapılan SMS oylamasında en az oyu alan Kürşat, Survivor hayallerine veda etti.

Yarışmadaki eğlenceli halleri ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Kürşat'ın vedası yarışmacıları da üzdü.

"ARTIK DOĞRU ADIMLARLA YÜRÜYECEĞİM"

Yarışmadan elendiği için çok üzgün olduğunu söyleyen Kürşat, yaptığı veda konuşmasında "Herkese her şey için çok teşekkür ederim. Beni burada çok güzel ağırladınız. Yaşım daha küçük ama kimsenin göremeyeceği ve öğrenemeyeceği tecrübelere sahip oldum. Artık doğru adımlarla yürüyeceğim. Aile, arkadaşlarıma ve sevdiklerime en iyi şekilde kendimi gösterdiğimi düşünüyorum. Sizler ve yarışmacı arkadaşlarımı üzecek bir şey yaptıysam da özür dilerim. En son ümitler tükendi" dedi.

ACUN ILICALI: KARAKTER OLARAK SINIFI GEÇTİN

Acun Ilıcalı ise Kürşat hakkında "Survivor boyunca kendi içinde en sevilen yarışmacılardan biri oldun ve bu sevgiyi hissettirdin. Çok güzel bir kalbin var. Polemiklere girmeden ve hep pozitif olan iyi niyetli genç bir kardeşimizsin. Bence karakter olarak sınıfı geçtin" ifadelerini kullandı.