Survivor 2025’te Adem’e eleştiriler yükseliyor: Kadın yarışmacılara tavrı gündem oldu

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:26

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:26

Survivor 2025, 1 Ocak’ta başlayan yeni sezonuyla heyecan dolu anlara sahne oluyor. Yüksek tansiyon ve mücadele dolu yarışmada, favori isimlerden biri olarak görülen Adem, son günlerde tartışmaların odağı haline geldi.

Geçtiğimiz günlerde bir oyuna çıkmak istememesiyle eleştirilerin hedefi olan Adem, bu kez de takım arkadaşı Efecan’ın kendisine yönelttiği sözlerle gündemde. Survivor’ın yeni bölüm fragmanında Adem’in kadın yarışmacılara karşı kullandığı ifadelerin rahatsız edici olduğunu belirten Efecan, bu tavrı eleştirdi.

Adem’in takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerilim ve Survivor’daki performansı sosyal medyada da geniş yankı buldu. Takımların sürekli değiştiği ve rekabetin giderek arttığı yarışmada, Adem’in bu eleştiriler karşısında nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor.