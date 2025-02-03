Survivor'da yetenek yarışmasını kim kazandı? Survivor'da birinci kim oldu?
Survivor'da yetenek yarışmasının kazananı merak edildi. Peki, Survivor'da yetenek yarışmasını kim kazandı? Survivor'da birinci kim oldu?
Survivor'da 2 Şubat'ta yarışmacılar yetenek yarışmasında bir araya geldi. Şarkılar, taklitler ve danslarla geçen gecede Acun Ilıcalı ve Hadise Açıkgöz'ün de jüri olarak katılmasıyla devam etti. Gecenin en başarılı takımı oylamayla belli olacak. Peki, Survivor'da yetenek yarışmasını kim kazandı? Survivor'da birinci kim oldu? İşte ayrıntılar...
GEÇEN HAFTA SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da geçen hafta adaya veda eden isim Adilhan oldu.
SURVIVOR'DA BU HAFTA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Bu hafta eleme potasına Serenay, Zeynep, Meryem ve Tuğba dahil oldu.
SURVIVOR'DA YETENEK YARIŞMASINI KİM KAZANDI?
Yetenek yarışmasında kazanan takım izleyici oylarıyla belli olacak.
Etiketler: #Yetenek Yarışması #survivor #yarışma #acun ılıcalı
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