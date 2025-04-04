Yayınlanma: 04.04.2025 - 14:16

Güncelleme: 04.04.2025 - 14:16

Sosyal medyada son zamanlarda en fazla konuşulan konulardan biri de Sustalı kelimesinin ne anlama geldiği oldu. Peki, Sustalı ne demek? Sustalı Ceylan ne demek, kime denir?

SUSTALI NE DEMEK?

Sustalı Bıçak ya da Sustalı Çakı, sapa monte edilmiş bir düğme yahut mandala basıldığında, bıçağın sap içerisine sabitlenmiş bir çelik yay yardımıyla otomatik olarak açılarak, kullanıma hazır pozisyona geldiğı çakı ya da bıçak. Bıçağın uzunluğunun 4 cm'den başlayıp 18 cm'ye dek uzandığı çeşitli kalitedeki sayısız model ve çeşidi mevcuttur.

SUSTALI CEYLAN NEDİR, KİME DENİR?

Sustalı ceylan ifadesi, genellikle mecazi anlamda kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, iki kelimenin birleşimiyle farklı anlamlar taşıyabilir. "Sustalı" kelimesi, sustalı bıçak gibi açılıp kapanabilen, gizlenebilen veya ani hareket eden nesneleri tanımlamak için kullanılır. Bazı yerel ağızlarda “sustalı gibi susmak” deyimi de mecaz anlamda kullanılır. Bu deyim, bir kişinin bir anda sessizleşmesi, aniden susması anlamına gelir.