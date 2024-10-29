Takıntılar filminin konusu ne, oyuncuları kim? Takıntılar filmi ne zaman vizyona girecek?

Takıntılar filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Takıntılar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Takıntılar filminin konusu ne, oyuncuları kim? Takıntılar filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

Takıntılar filminin konusu ne, oyuncuları kim? Takıntılar filmi ne zaman vizyona girecek?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2024 - 21:28

Takıntılar filminin yönetmen koltuğunda Yunus Nihat Özcan oturuyor. Filmin senaristliğini Ferhat Ergün üstleniyor. Peki, Takıntılar filminin konusu ne, oyuncuları kim? Takıntılar filmi ne zaman vizyona girecek?

TAKINTILAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Fransız yazar Laurent Baffie’nin “Toc Toc” adlı tiyatro oyunundan uyarlanan film, obsesif kompulsif bozukluğu olan altı farklı kişinin ünlü psikiyatr Orhan Kerim Baykal'a aldığı randevunun çakışması ve doktorun ortalarda olmamasıyla birlikte yaşanan maceraları konu ediniyor.

TAKINTILAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Zafer Algöz

Seda Bakan

Özge Özberk

Bora Akkaş

Ecem Erkek

Sarp Akkaya

Çiçek Dilligil

TAKINTILAR FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK

Takıntılar filmi 15 Kasım'da vizyona girecek.


Etiketler: #Takıntılar filmi #konusu nedir? #Zafer Algöz

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