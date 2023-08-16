TV yayın akışı 16 Ağustos Çarşamba hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
16 Ağustos 2023 Çarşamba, 09:52
<p><strong>Çarşamba</strong> gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.<strong> İşte, 16 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Takip: İstanbul</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Benden Ne Olur</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Arı Maya 2: Bal Oyunları</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Wonder Women 1984</p>

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Takip: İstanbul

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Benden Ne Olur

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Arı Maya 2: Bal Oyunları

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Wonder Women 1984

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>08:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>11:30 Aile</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>21:30 Maviye Sürgün</p> <p>00:15 Ölümün Kıyısında</p> <p>01:45 Ölümün Kıyısında</p> <p>03:15 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

08:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

11:30 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:30 Maviye Sürgün

00:15 Ölümün Kıyısında

01:45 Ölümün Kıyısında

03:15 Yeni Gelin

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Kırmızı Oda</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>02:30 Kırmızı Oda</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Kırmızı Oda

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>14.30 Eşim Benzerim Yok</p> <p>17:30 Aşk Mantık İntikam</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Benden Ne Olur</p> <p>22:15 Adım Farah</p> <p>01:00 Benden Ne Olur</p> <p>03:00 Kısmet</p> <p>05:00 Aşk Yeniden</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14.30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Benden Ne Olur

22:15 Adım Farah

01:00 Benden Ne Olur

03:00 Kısmet

05:00 Aşk Yeniden

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Adını Sen Koy</p> <p>08:55 Kalk Gidelim</p> <p>12:00 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>00:15 3'te 3</p> <p>01:35 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>03:45 Şehirden Uzakta</p> <p>04:45 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Adını Sen Koy

08:55 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:15 3'te 3

01:35 Kendi Düşen Ağlamaz

03:45 Şehirden Uzakta

04:45 Seksenler

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Erkenci Kuş</p> <p>09:00 Kiralık Aşk</p> <p>10:30 Çöp Adam</p> <p>12:45 Yalı Çapkını</p> <p>16:00 Ömer</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Arı Maya 2: Bal Oyunları</p> <p>21:45 Arı Maya 2: Bal Oyunları</p> <p>23:30 Çifte Soygun</p> <p>00:45 Çifte Soygun</p> <p>02:30 Erkenci Kuş</p> <p>04:00 Kiralık Aşk</p> <p>05:00 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:45 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

19:00 Star Ana Haber

20:00 Arı Maya 2: Bal Oyunları

21:45 Arı Maya 2: Bal Oyunları

23:30 Çifte Soygun

00:45 Çifte Soygun

02:30 Erkenci Kuş

04:00 Kiralık Aşk

05:00 Sefirin Kızı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Aldatmak</p> <p>17:00 Şansımı Seveyim</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Wonder Women 1984</p> <p>23:10 Kingdsman: Gizli Servis</p> <p>01:30 Nitro Rush</p> <p>03:20 Mutfak Bahane</p> <p>05:20 Kalp Yarası</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Şansımı Seveyim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Wonder Women 1984

23:10 Kingdsman: Gizli Servis

01:30 Nitro Rush

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Kalp Yarası

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Küçük Ağa</p> <p>07:45 Afilli Aşk</p> <p>09:10 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Takip: İstanbul</p> <p>21:45 Ölümsüzlük Oyunu</p> <p>00.15 Ölümsüzlük Oyunu</p> <p>02:15 Poyraz Karayel</p> <p>04:15 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:10 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Takip: İstanbul

21:45 Ölümsüzlük Oyunu

00.15 Ölümsüzlük Oyunu

02:15 Poyraz Karayel

04:15 Kavak Yelleri

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