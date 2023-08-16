TV yayın akışı 16 Ağustos Çarşamba hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Takip: İstanbul
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Benden Ne Olur
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Arı Maya 2: Bal Oyunları
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Benim Güzel Ailem
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Wonder Women 1984
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
08:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
11:30 Aile
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:30 Maviye Sürgün
00:15 Ölümün Kıyısında
01:45 Ölümün Kıyısında
03:15 Yeni Gelin
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
02:30 Kırmızı Oda
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14.30 Eşim Benzerim Yok
17:30 Aşk Mantık İntikam
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Benden Ne Olur
22:15 Adım Farah
01:00 Benden Ne Olur
03:00 Kısmet
05:00 Aşk Yeniden
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Adını Sen Koy
08:55 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:15 3'te 3
01:35 Kendi Düşen Ağlamaz
03:45 Şehirden Uzakta
04:45 Seksenler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:45 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Arı Maya 2: Bal Oyunları
21:45 Arı Maya 2: Bal Oyunları
23:30 Çifte Soygun
00:45 Çifte Soygun
02:30 Erkenci Kuş
04:00 Kiralık Aşk
05:00 Sefirin Kızı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Şansımı Seveyim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Wonder Women 1984
23:10 Kingdsman: Gizli Servis
01:30 Nitro Rush
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:10 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Takip: İstanbul
21:45 Ölümsüzlük Oyunu
00.15 Ölümsüzlük Oyunu
02:15 Poyraz Karayel
04:15 Kavak Yelleri
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