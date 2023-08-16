TV yayın akışı 16 Ağustos Çarşamba hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Takip: İstanbul

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Benden Ne Olur

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Arı Maya 2: Bal Oyunları

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Wonder Women 1984