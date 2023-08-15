Avanak Abdi filminin konusu ne? Avanak Abdi filminin oyuncuları kim?
Avanak Abdi filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Avanak Abdi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Avanak Abdi filminin konusu ne? Avanak Abdi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Avanak Abdi filminin yönetmen koltuğunda Kazuaki Kiriya oturuyor. Senaristliğini Michael Konyves ve Dove Sussman üstleniyor. Peki, Avanak Abdi filminin konusu ne? Avanak Abdi filminin oyuncuları kim?
AVANAK ABDİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Apti arkadaşı Nuri ile birlikte afiş asmaktadır ve afişini astığı ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır. Apti parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür. Bir gün Apti Nevin'i dinlemek için gazinoya gelir. Ufak bir karışıklık sonucu Apti'yi Urfalı Apti sanırlar ve hürmet gösterirler. Apti gazinoda Nevin'e aşık olan gangster Barut Osman'ı bir güzel rezil eder. Osman komiserin tehditinden dolayı Apti'ye elini bile süremez.
AVANAK ABDİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Apti (Kemal Sunal)
Nevin Şenses (Ayşen Gruda)
Barut Osman (Ünal Gürel)
Nuri (Necdet Yakın)
Simsar Cafer (Ali Şen)
Komiser (Atilla Ergün)
Urfalı Apti (Yadigar Ejder)
Menajer Erto (Macit Flordun)
AVANAK ABDİ FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Avanak Abdi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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