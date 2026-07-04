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Tam Gaz filminin konusu ne? Tam Gaz filminin oyuncuları kim?

Tam Gaz filminin konusu ne? Tam Gaz filminin oyuncuları kim?

4.07.2026 17:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Tam Gaz filminin konusu ne? Tam Gaz filminin oyuncuları kim?

Tam Gaz (Baby Driver) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tam Gaz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tam Gaz filminin konusu ne? Tam Gaz filminin oyuncuları kim?

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Tam Gaz filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Edgar Wright üstleniyor. Peki, Tam Gaz filminin konusu ne? Tam Gaz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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TAM GAZ FİLMİNİN KONUSU NE? 

Baby genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir sürücüdür. Genç görünümü yüzünden Baby lakabını alan adam banka soyguncuları için sürücülük hizmeti vermektedir. Banka soygununun ardından kaçış için sürücülük yapan adamın yolu bir gün bir suç lideri ile kesişir ve onun için çalışmak zorunda kalır. Ancak girdiği bu iş başarısız olmaya mahkum bir soygundur. İşler ters gittiğinde peşine düşen farklı farklı insanlardan kaçmak zorunda kalır...

TAM GAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ansel Elgort

Kevin Spacey

Lily James

TAM GAZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tam Gaz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.

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