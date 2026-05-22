Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sevdiği kadın hayatla ölüm arasında gidip gelirken Adil hayatının en büyük gerçeğiyle yüzleşir: Eleni onun kızıdır. Adil kızının peşinden gözünü kırpmadan Karadeniz’in karanlık sularına atlar ama yetişemez. Kızı Şerif’in elinde dünyanın bilmediği bir yerine gider. Ancak Eleni teslim olmaz; Şerif’in hayatını cehenneme çevirir ve ardında izler bırakarak Adil’in kızı olduğunu herkese hissettirir. Esme kendine geldiğinde, Adil’le Esme arasında ağır yüzleşmeler yaşanır. Adil öğrendiği her gerçekle değişirken Esme’yi asıl korkutan onun öfkesi değil, buz gibi sakinliği olur. Sevdiği kadını ve kızını aynı anda kaybetme korkusu, onun içindeki karanlığı ortaya çıkarmıştır. Adil’in Eleni’nin peşinden gittikleri Gürcistan’da Esme’ye yaptığı teklif, Esme’yi çok sarsar. Kızını kurtarmak için gözünü karartan Adil, yıllardır uzak durduğu karanlık dünyanın kapısını çalar. Ancak Timur Volkov’un istediği bedel ağırdır. Eleni’ye ulaşabilmek için Adil, ruhunu bile ortaya koymak zorunda kalacaktır.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kızını kurtarmak için Volkov’a kızıyla evleneceğini söyleyen Adil, perde arkasında çok daha büyük bir plan kurar ve Timur Volkov’u alt ederek çok büyük bir düşman kazanır. Ama o sayede kızının yerini öğrenir. Kızını öldürmesin diye Şerif’e gitmek isteyen ve Adil’in Eleni’yi kurtarma planını çok riskli bulan Esme, Adil’e rest çeker. Birbirine öfkeli iki sevdalının arasındaki kavgayı Esme kazanır. Ancak Adil de aynı tekneye binecekken vurulur. Zarife, Adil’i ortadan kaldırdıktan sonra Esme’yi de yok etmek için Şerif’e yirmi yıl önce onu ihbar edenin Esme olduğunu söyler. Şerif, Esme’nin gözleri önünde Eleni’nin öldürülmesi için emir verir. Ama herkes her şeyin bittiğini sanırken, yazgılarını değiştirmek için emek verenler, kavuşmayı hak edeceklerdir.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 29. bölümü 22 Mayıs Cuma akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.