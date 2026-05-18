A.B.İ. dizisine sürpriz veda: Afra Saraçoğlu kadrodan ayrılacak...

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre A.B.İ. dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu diziye veda edecek. 13 Ocak 2026’da yayın hayatına başlayan A.B.İ. dizisi geçtiğimiz hafta 15. bölümü ile ekranlara gelmişti. Oyuncu 17. bölüm ile kadrodan ayrılacak.

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı, Enes Kartal ve Murat Aksu'nun oturduğu dizinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşırken kadroda ayrıca Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Serkay Tütüncü ve Turgut Tunçalp gibi isimler yer alıyor.

Dizi, 2 Haziran 2026 Salı günü yayımlanacak olan bölüm ile sezon finali yapacak.

A.B.İ. dizisinin 15. bölümünde olanlar:

Aile içindeki sırlar bir bir ortaya dökülürken, Hancıoğlu hanesinde dengeler geri dönülmez biçimde sarsılır. Tahir'in geçmişte işlediği karanlık suçlar, yalnızca düşmanlarını değil kendi ailesini de hedef haline getirirken, yıllardır saklanan bir gerçek herkesi derinden sarsar: Sinan ve Mahinur'un, varlığı gizlenen çocuğu. Bu büyük yüzleşme, aileyi parçalanmanın eşiğine getirir. Sinan geçmişinin hesabını sormak için her şeyi geride bırakırken, Mahinur'la yeniden kurmaya çalıştığı bağ, yeni bir umutla birlikte büyük bir çatışmayı da beraberinde getirir. Öte yandan Doğan, hem ailesini korumak hem de Şimşek'in kurduğu ölümcül oyunu bozmak için tehlikeli bir planın içine girer. Ancak en büyük tehdit dışarıdan değil, içeriden gelir. İhanetin izini süren Doğan, kendi çevresinde bir hain olduğunu keşfederken; kurduğu tuzak, dengeleri tamamen değiştirecek bir çatışmanın fitilini ateşler. Aşk, ihanet ve intikamın iç içe geçtiği bu bölümde, herkes kendi gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Geçmişin gölgesi büyürken, aile bağları sınanır ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.