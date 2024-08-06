TV yayın akışı 6 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Ağustos günü tv yayın akışı...
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Ağustos günü tv yayın akışı...
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 Şehirden Uzakta
10:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Çeyrek Final Karşılaşması "Çin-Türkiye"
11:30 Kasaba Doktoru
14:10 Seksenler
15:15 Göndül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Son Şans (Yabancı Sinema)
22:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
01:10 Son Şans (Yabancı Sinema)
03:05 Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Bahar
18:30 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
21:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)
00:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)
01:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)
03:30 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Beyaz Saray Düştü (Yabancı Sinema)
22:45 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)
00:50 Ateş Kuşları
03:30 Kaçak
05:30 Bir Küçük Gün Işığı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Mavi Boncuk (Yerli Sinema)
22:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
00:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)
02:00 İstanbullu Gelin
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 Kiraz Mevsimi
14:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Tolgshow Filtresiz
00:00 İlk Buluşma
02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:30 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:45 Yalan
02:15 Gelinim Mutfakta
04:30 Ya Çok Seversen
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