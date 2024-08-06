TV yayın akışı 6 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Ağustos günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2024 Salı, 09:35
TV yayın akışı 6 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Ağustos günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 6 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:00 Şehirden Uzakta

10:00 Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Voleybol Çeyrek Final Karşılaşması "Çin-Türkiye"

11:30 Kasaba Doktoru

14:10 Seksenler

15:15 Göndül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Son Şans (Yabancı Sinema)

22:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

01:10 Son Şans (Yabancı Sinema)

03:05 Gönül Dağı

TV yayın akışı 6 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Bahar

18:30 Show Ana Haber

20:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

21:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

00:00 Avanak Abdi (Yerli Sinema)

01:45 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

03:30 Aziz

TV yayın akışı 6 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Beyaz Saray Düştü (Yabancı Sinema)

22:45 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)

00:50 Ateş Kuşları

03:30 Kaçak

05:30 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 6 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Mavi Boncuk (Yerli Sinema)

22:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)

00:00 Eyvah Babam (Yabancı Sinema)

02:00 İstanbullu Gelin

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 6 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 6 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Kiraz Mevsimi

14:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Tolgshow Filtresiz

00:00 İlk Buluşma

02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:30 Son Yaz

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

TV yayın akışı 6 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:45 Yalan

02:15 Gelinim Mutfakta

04:30 Ya Çok Seversen

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