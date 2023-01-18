Tenet filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2020 yılında vizyona giren Tenet filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Tenet filminin konusu ne? Tenet filminin oyuncuları kim? Tenet filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 13:09
Tenet filminin konusu ne, oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Tenet, yönetmenliğini ve senaristliğini Christopher Nolan'ın üstlendiği, 2020 yapımlı bir aksiyon/gerilim filmidir.

TENET FİLMİNİN KONUSU NE?

Tenet, dünyayi büyük bir tehlikeden kurtarmak için savasan bir kahramanin hikayesini konu ediniyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde, uluslararası casusluk görevini yerine getirmeye çalışan bir kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır. Üçüncü Dünya Savaşı’ndan daha büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman casus, alacakaranlık dünyada zorlu bir yolculuğa çıkar. 

TENET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John David Washington

Robert Pattinson

Elizabeth Debicki

Dimple Kapadia

Michael Caine

Kenneth Branagh

TENET FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Tenet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.


Film gerilim filmi yabancı film

En Çok Okunan Haberler