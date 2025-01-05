Yayınlanma: 05.01.2025 - 19:39

Güncelleme: 05.01.2025 - 19:39

Terminatör 5: Yaratılış filminin yönetmen koltuğunda Alan Taylor oturuyor. Filmin senaristliğini Laeta Kalogridis ve Patrick Lussier üstleniyor. Peki, Terminatör 5: Yaratılış filminin konusu ne? Terminatör 5: Yaratılış filminin oyuncuları kim?

TERMİNATÖR 5: YARADILIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıl 2029... İnsanların direniş önderi John Connor, makineler imparatorluğu Skynet'in ölümcül gücüne karşı savaşmaktadır. Joh Connor, sadık dostu Çavuş Kyle Reese'i 1983 yılına geri gönderir ve katil bir robot tarafından takip edilmekte olan annesi Sarah Connor'ı kurtarması için görevlendirir. Bu sayede insan ırkının geleceğini korumuş olacaktır. Ne var ki Kyle Reese 1980'lerin Los Angeles'ına vardığında karşılaştığı şey bildiği anlamda bir geçmiş değildir. Olayların beklenmedik bir şekilde yön değiştirmesi, zaman çizgisinde kırılmaların yaşanmasına neden olur. Reese bu yabancı geçmişte beklenmedik müttefikleriyle, yeni düşmanlarına karşı geleceği yeniden başlatmak gibi zorlu bir görevi yürütecektir.

TERMİNATÖR 5: YARADILIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Arnold Schwarzenegger - Terminator

Emilia Clarke - Sarah Connor

Jai Courtney - Kyle Reese

Jason Clarke - John Connor

Lee Byung-Hun - T-1000

Matt Smith (XI) - Tim

J.K. Simmons - Détective O'Brien

Dayo Okeniyi - Danny Dyson

Courtney B. Vance - Miles Dyson

Michael Gladis - Lieutenant Matias

Gregory Alan Williams - Dedektif Harding

Aaron V. Williamson - T-800

Thomas Francis Murphy - Derelict

Sandrine Holt - Detektif Cheung

Teri Wyble - Mariam

Griff Furst - Burke

Bryant Prince - Genç Kyle Reese

Matty Ferraro - Ajan Janssen

TERMİNATÖR 5: YARADILIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Terminatör 5: Yaratılış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.