Terminatör 5: Yaratılış filminin konusu ne? Terminatör 5: Yaratılış filminin oyuncuları kim?
Terminatör 5: Yaratılış (Terminator Genisys) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Terminatör 5: Yaratılış filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Terminatör 5: Yaratılış filminin konusu ne? Terminatör 5: Yaratılış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Terminatör 5: Yaratılış filminin yönetmen koltuğunda Alan Taylor oturuyor. Filmin senaristliğini Laeta Kalogridis ve Patrick Lussier üstleniyor. Peki, Terminatör 5: Yaratılış filminin konusu ne? Terminatör 5: Yaratılış filminin oyuncuları kim?
TERMİNATÖR 5: YARADILIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Yıl 2029... İnsanların direniş önderi John Connor, makineler imparatorluğu Skynet'in ölümcül gücüne karşı savaşmaktadır. Joh Connor, sadık dostu Çavuş Kyle Reese'i 1983 yılına geri gönderir ve katil bir robot tarafından takip edilmekte olan annesi Sarah Connor'ı kurtarması için görevlendirir. Bu sayede insan ırkının geleceğini korumuş olacaktır. Ne var ki Kyle Reese 1980'lerin Los Angeles'ına vardığında karşılaştığı şey bildiği anlamda bir geçmiş değildir. Olayların beklenmedik bir şekilde yön değiştirmesi, zaman çizgisinde kırılmaların yaşanmasına neden olur. Reese bu yabancı geçmişte beklenmedik müttefikleriyle, yeni düşmanlarına karşı geleceği yeniden başlatmak gibi zorlu bir görevi yürütecektir.
TERMİNATÖR 5: YARADILIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Arnold Schwarzenegger - Terminator
Emilia Clarke - Sarah Connor
Jai Courtney - Kyle Reese
Jason Clarke - John Connor
Lee Byung-Hun - T-1000
Matt Smith (XI) - Tim
J.K. Simmons - Détective O'Brien
Dayo Okeniyi - Danny Dyson
Courtney B. Vance - Miles Dyson
Michael Gladis - Lieutenant Matias
Gregory Alan Williams - Dedektif Harding
Aaron V. Williamson - T-800
Thomas Francis Murphy - Derelict
Sandrine Holt - Detektif Cheung
Teri Wyble - Mariam
Griff Furst - Burke
Bryant Prince - Genç Kyle Reese
Matty Ferraro - Ajan Janssen
TERMİNATÖR 5: YARADILIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Terminatör 5: Yaratılış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK binlerce eve yazı gönderdi!
- Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı
- Murat Övüç gözaltına alındı
- 'Yeşil ve gri pasaportta sistem değişiyor' iddiası
- Çamaşır kurutma makinesi alacaklar dikkat!
- Yeni yılın ilk 3 gününde 4 ürün gümrükten döndü!
- 'Bu fiyat gerçek mi?' diye sordu
- Tanju Özcan'a 'Suriyeliler' soruşturması
- O sütler zincir marketlerden toplatılıyor!
- Ali Erbaş'ın kızı 'Gassal' paylaşımıyla tepki çekti