Terminatör filminin konusu ne? Terminatör filminin oyuncuları kim?
Terminatör filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Terminatör filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Terminatör filminin konusu ne? Terminatör filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Terminatör filminin yönetmen koltuğunda James Cameron oturuyor. Filmin senaristliğini James Cameron, William Wisher Jr., Gale Anne Hurd üstleniyor. Peki, Terminatör filminin konusu ne? Terminatör filminin oyuncuları kim?
TERMİNATÖR FİLMİNİN KONUSU NE?
2029 yılının kıyamet sonrası Los Angeles'ında Skynet adlı yapay zeka ürünü bilgisayar sistemi 1990'larda büyük bölümünü yok ettiği insan ırkının kurtulmayı başaran direnişçilerine karşı savaşmaktadır. Direnişçiler Skynet'e karşı başarıya ulaşmadan hemen önce Skynet savaşçı Terminatör'lerinden birine zamanda yolculuk yaptırarak onu geçmişe göndermeyi başarır. Terminatör'ün görevi direnişçilerin başı olan John Connor'ın annesi Sarah Connor'ı öldürmektir... 1980'lerin en popüler bilim-kurgu tasarımları olarak hatırlanan nükleer yıkım, kıyamet-sonrası dünya, insan görünümlü cyborg'lar gibi fikirlerin gerçekleştirilmesinin tarihi itibariyle teknik açıdan en mükemmel örneğini teşkil eden Terminatör, filmin yönetmeni ve yardımcı yazarı James Cameron'ı dünya çapında üne kavuşturmuş ve aksiyon filmleriyle yıldızlaşan Arnold Schwarzenegger'in ününü sabitleştirmesini sağlamıştı.
TERMİNATÖR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Michael Biehn
Arnold Schwarzenegger
Linda Hamilton
Earl Boen
Paul Winfield
Bill Paxton
Lance Henriksen
Brian Thompson
Richard Dick Miller
Rick Rossovich
Shawn Schepps
Marianne Muellerleile
Brad Rearden
TERMİNATÖR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Terminatör filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.
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