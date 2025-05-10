Yayınlanma: 10.05.2025 - 17:18

Güncelleme: 10.05.2025 - 17:18

Terminatör filminin yönetmen koltuğunda James Cameron oturuyor. Filmin senaristliğini James Cameron, William Wisher Jr., Gale Anne Hurd üstleniyor. Peki, Terminatör filminin konusu ne? Terminatör filminin oyuncuları kim?

TERMİNATÖR FİLMİNİN KONUSU NE?

2029 yılının kıyamet sonrası Los Angeles'ında Skynet adlı yapay zeka ürünü bilgisayar sistemi 1990'larda büyük bölümünü yok ettiği insan ırkının kurtulmayı başaran direnişçilerine karşı savaşmaktadır. Direnişçiler Skynet'e karşı başarıya ulaşmadan hemen önce Skynet savaşçı Terminatör'lerinden birine zamanda yolculuk yaptırarak onu geçmişe göndermeyi başarır. Terminatör'ün görevi direnişçilerin başı olan John Connor'ın annesi Sarah Connor'ı öldürmektir... 1980'lerin en popüler bilim-kurgu tasarımları olarak hatırlanan nükleer yıkım, kıyamet-sonrası dünya, insan görünümlü cyborg'lar gibi fikirlerin gerçekleştirilmesinin tarihi itibariyle teknik açıdan en mükemmel örneğini teşkil eden Terminatör, filmin yönetmeni ve yardımcı yazarı James Cameron'ı dünya çapında üne kavuşturmuş ve aksiyon filmleriyle yıldızlaşan Arnold Schwarzenegger'in ününü sabitleştirmesini sağlamıştı.

TERMİNATÖR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael Biehn

Arnold Schwarzenegger

Linda Hamilton

Earl Boen

Paul Winfield

Bill Paxton

Lance Henriksen

Brian Thompson

Richard Dick Miller

Rick Rossovich

Shawn Schepps

Marianne Muellerleile

Brad Rearden

TERMİNATÖR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Terminatör filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.