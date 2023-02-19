Teşkilat bu akşam var mı? Teşkilat dizisi ne zaman yayınlanacak?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 11:44

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 11:46

TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinin 65. bölümü bu akşan yayınlanacak mı? Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizinin 19 Şubat Pazar günü yayınlanacak 65. bölümünde neler yaşanacak merak ediliyordu. İşte Teşkilat 65. bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT BU HAFTA NEDEN YOK? TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

Sevilen dizi Teşkilat, ülkemizi derinden yaralayan Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem nedeniyle bu hafta da yayınlanmayacak.

Teşkilat'ın ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.

TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Başarılı geçen operasyonun ardından Frederick’i alan ekip, çıkış planını uygularken çatışmanın ortasında kalıyor. Efkar’ın namlusunun hedefinde olan Hartley için tehlike çanları çalmaktadır. Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır.

Hartley’e ulaşmaya çalışan Ömer, Hasan Atmaca’yla ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır. Efkar’ın Hartley planı sonucunda karşısına çıkan kişi beklemediği birisi olacaktır. Hartley ve Efkar arasındaki savaşı başlatacak düğüm, artık kopmak üzeredir!