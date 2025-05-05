Yayınlanma: 05.05.2025 - 00:02

Güncelleme: 05.05.2025 - 00:02

FX ve Disney+’ın ödüllü dizisi "The Bear" 4. sezonu ile ekranlara dönüyor. Dizinin takipçileri yeni sezonun ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, The Bear dizisinin 4. sezonu ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

THE BEAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Gastronomi dünyasından genç bir şef olan Carmen "Carmy" Berzatto, erkek kardeşinin intiharının ardından aile kurumunun yönetimini devralmak için Chicago'ya dönmek zorunda kalır. Kendi dünyasından uzakta olan Carmy, bir trajedinin sonuçlarına katlanırken küçük bir işletmenin, inatçı bir personelin ve gergin aile ilişkilerinin ezici sorumluluklarıyla uğraşmak zorundadır.

THE BEAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri gibi isimler dizinin kadrosunda yer alıyor.

THE BEAR 4. SEZONU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

"The Bear", 4. sezonuyla 15 Haziran’da izleyiciyle buluşacak.