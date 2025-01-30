Nolan, 'The Odyssey' filminin çekimlerine Sicilya’da başlıyor

Yayınlanma: 30.01.2025 - 13:34

Güncelleme: 30.01.2025 - 13:34

Christopher Nolan, "Oppenheimer" ile kazandığı Oscar ödülünün ardından yeni filmi için hazırlıklara başladı. Nolan, filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla tanınıyor. Yeni projesi "The Odyssey" ile Homeros'un ünlü destanı "Odysseia"yı beyazperdeye taşıyacak.

Nolan'ın filminde başrolleri, Hollywood'un yıldız isimleri Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Jon Bernthal ve Charlize Theron paylaşıyor. Filmin çekimleri, yaklaşık iki ay içinde Sicilya'da, "keçi adası" olarak bilinen Favignana'da başlayacak. Bir bölümü ise Sicilya'nın Eolian adasında gerçekleştirilecek. Çekimlerin ardından Birleşik Krallık ve Fas'ta da çalışmalar devam edecek.

FİLMİN KONUSU

"The Odyssey", Homeros'un antik Yunan destanı "Odysseia"dan uyarlanacak. Destanda, Yunan kahramanı Odysseus'un Truva Savaşı sonrası evine dönerken yaşadığı zorlu yolculuk anlatılıyor. "Odysseia", hala okunan en eski edebiyat eserlerinden biri olarak edebiyat dünyasında önemli bir yer tutuyor.

Christopher Nolan'ın senaryosunu da kaleme alacağı "The Odyssey", Homeros'un destanını ilk kez IMAX ekranlarında sinemaseverlerle buluşturacak. Film, 17 Temmuz 2026 tarihinde tüm sinemalarda gösterime girecek.