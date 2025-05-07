Ölümcül Performans filminin konusu ne? Ölümcül Performans filminin oyuncuları kim?
Ölümcül Performans (Command Performance) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümcül Performans filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümcül Performans filminin konusu ne? Ölümcül Performans filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ölümcül Performans filminin yönetmen koltuğunda Dolph Lundgren oturuyor. Filmin senaristliğini Dolph Lundgren, Steve Latshaw üstleniyor. Peki, Ölümcül Performans filminin konusu ne? Ölümcül Performans filminin oyuncuları kim?
ÖLÜMCÜL PERFORMANS FİLMİNİN KONUSU NE?
Rusya’nın sevilen pop starı ve başkanının ailesiyle birlikte Rock Konseri sırasında kaçırılması üzerine onları kurtarmak baterist ve eski motorsikletçiye kalıcaktır..
ÖLÜMCÜL PERFORMANS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dolph Lundgren
Raicho Vasilev
Ivaylo Geraskov
Hristo Shopov
James Chalke
Naum Shopov
Dave Legeno
Shelly Varod
Zahary Baharov
Clement Von Franckenstein
Melissa Smith
Katarzyna Wolejnio
Ida Lundgren
ÖLÜMCÜL PERFORMANS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölümcül Performans filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.
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