Yayınlanma: 07.05.2025 - 20:42

Güncelleme: 07.05.2025 - 20:42

Ölümcül Performans filminin yönetmen koltuğunda Dolph Lundgren oturuyor. Filmin senaristliğini Dolph Lundgren, Steve Latshaw üstleniyor. Peki, Ölümcül Performans filminin konusu ne? Ölümcül Performans filminin oyuncuları kim?

ÖLÜMCÜL PERFORMANS FİLMİNİN KONUSU NE?

Rusya’nın sevilen pop starı ve başkanının ailesiyle birlikte Rock Konseri sırasında kaçırılması üzerine onları kurtarmak baterist ve eski motorsikletçiye kalıcaktır..

ÖLÜMCÜL PERFORMANS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dolph Lundgren

Raicho Vasilev

Ivaylo Geraskov

Hristo Shopov

James Chalke

Naum Shopov

Dave Legeno

Shelly Varod

Zahary Baharov

Clement Von Franckenstein

Melissa Smith

Katarzyna Wolejnio

Ida Lundgren

ÖLÜMCÜL PERFORMANS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümcül Performans filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.