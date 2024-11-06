Yayınlanma: 06.11.2024 - 18:12

Güncelleme: 06.11.2024 - 18:12

Luzzu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Alex Camilleri üstleniyor. Peki, Luzzu filminin konusu ne? Luzzu filminin oyuncuları kim?

LUZZU FİLMİNİN KONUSU NE?

Maltalı bir balıkçı olan Jesmark, geçimini sağlamakta zorlanmaktadır. Acımasız balıkçılık endüstrisi ve durgun olan ekosistem, kendisinden önceki nesillerden kalan aile işinin tehlikeye girmesine neden olur. Hasta olan karısı ve yeni doğan oğlunun geçimini sağlamak için çaresiz kalan Jesmark, yavaş yavaş karaborsada balıkçılık operasyonuna karışır.

LUZZU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jesmark Scicluna

Michela Farrugia

David Scicluna

Frida Cauchi

Uday McLean

Stephen Buhagiar

LUZZU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Luzzu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.