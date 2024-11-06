Luzzu filminin konusu ne? Luzzu filminin oyuncuları kim?
Luzzu filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Luzzu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Luzzu filminin konusu ne? Luzzu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Luzzu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Alex Camilleri üstleniyor. Peki, Luzzu filminin konusu ne? Luzzu filminin oyuncuları kim?
LUZZU FİLMİNİN KONUSU NE?
Maltalı bir balıkçı olan Jesmark, geçimini sağlamakta zorlanmaktadır. Acımasız balıkçılık endüstrisi ve durgun olan ekosistem, kendisinden önceki nesillerden kalan aile işinin tehlikeye girmesine neden olur. Hasta olan karısı ve yeni doğan oğlunun geçimini sağlamak için çaresiz kalan Jesmark, yavaş yavaş karaborsada balıkçılık operasyonuna karışır.
LUZZU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jesmark Scicluna
Michela Farrugia
David Scicluna
Frida Cauchi
Uday McLean
Stephen Buhagiar
LUZZU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Luzzu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan flaş 'ortak alfabe' açıklaması
- Ünlü e-ticaret sitesi kapandı: Binlerce mağdur var
- Özel’den, Dervişoğlu’na ‘otobüs' yanıtı
- ABD’de başkanlık seçiminde kim önde?
- Donald Trump'tan zafer konuşması!
- İsrail Savunma Bakanı görevden alındı!
- Meksika'dan binlerce göçmen yola çıktı
- Çok konuşulacak 'Berat Albayrak' iddiası
- AKP’li vekilden açıklama: MHP'li Adan ek süre vermedi!
- İki eşi de aynı şekilde ölü bulundu