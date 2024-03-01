Michael Fassbender, George Clooney'nin yapımcılığını üstlendiği 'The Department' dizisinin başrolü olabilir!

The Department dizisi için yapımcı George Clooney'nin listesinde yer alan isim Michael Fassbender...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 00:00
Michael Fassbender, George Clooney'nin yapımcılığını üstlendiği 'The Department' dizisinin başrolü olabilir!
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Michael Fassbender, George Clooney'nin yapımcılığını üstlendiği casusluk gerilim dizisi "The Department"ın başrolü için görüşmelerde bulunuyor. Dizinin çekimleri bu bahar Londra'da başlayacak ve Showtime tarafından doğrudan dizi siparişi alındı.

"The Department", Eric Rochant tarafından yaratılan ve yönetilen popüler Fransız casus dizisi "The Bureau"ya dayanıyor. Orijinal dizide Matthieu Kassovitz, Fransız Gizli Servisi'nin gizli bir şubesinin üyesi olan Guillaume Debailly'yi canlandırıyordu. Dizi, gizli ajanların psikolojisine odaklanması, jeopolitik konulara yer vermesi ve uluslararası konumları nedeniyle büyük bir izleyici kitlesi kazanmıştı.

George Clooney, dizinin yapımcılığını üstleniyor. Michael Fassbender, son olarak David Fincher'ın "The Killer" filminde profesyonel bir suikastçıyı canlandırdı. Dizi için yapılan görüşmelerin ardından Fassbender'ın "The Department"ta başrolü üstleneceği resmi olarak duyurulmamış olsa da, projede yer alması durumunda "The Bureau"nun etkileyici devamı için heyecan yaratacak bir eklenmiş olacak.


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