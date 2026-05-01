TV yayın akışı 1 Mayıs Cuma! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

1.05.2026 11:58:00
Haber Merkezi
TV yayın akışı 1 Mayıs Cuma! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

1 Mayıs 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 1 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 1 Mayıs Cuma yayın akışı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.08 İstiklal Marşı

06.10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

07.05 Beni Böyle Sev

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Cem Karaca’nın Gözyaşları

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı

08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Ada Günlüğü

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kutsal Damacana 4

22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

