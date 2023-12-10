TV yayın akışı 10 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 1 Aralık Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 10 Aralık 20100 Pazar TV rehberi...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Aralık Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:45 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Atla Gel Şaban
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Altın Kafes
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:35 Beni Böyle Sev
08:35 Alparslan Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Lingo
14:00 Gönül Dağı
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:45 3'te 3
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
15:30 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Ömer
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Ömer
TV 8 YAYIN AKIŞI
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Yabancı Sinema / Prangalı Mahkum
12:30 Gazete Magazin
17:15 Masterchef All Star
19:30 Survivor All Star / Takımlar Belli Oluyor
20:00 Masterchef All Star / Yeni Bölüm
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Altın Kafes
15:45 Safir
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Altın Kafes
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:45 Ne Gemiler Yaktım
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
22:45 Ne Gemiler Yaktım
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