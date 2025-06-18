TV yayın akışı 18 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

18 Haziran Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Haziran Çarşamba tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Yetenek Sizsiniz 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Hayat Öpücüğü 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Manchester City - Wydad 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Aile Saadeti 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 – Hercai
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol’da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Aile Saadeti (1. Bölüm)
23:00 – Güven Bana
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri
09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)
11:00 – Yaprak Dökümü
13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:30 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Eşref Rüya (Sezon Finali)
00:15 – Arka Sokaklar
Show TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 – Aşk Laftan Anlamaz
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Çarıklı Milyoner
22:00 – Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
23:45 – Çarıklı Milyoner
01:30 – Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?
Star TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Güne Başlarken
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 – Aramızda Kalsın
19:00 – Star Haber
20:00 – Sahipsizler (Sezon Finali)
00:15 – Hayat Öpücüğü (Yerli Film)
02:30 – Hayat Öpücüğü
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 – İlk Bakış
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 – Yetenek Sizsiniz
13:00 – Çift Kişilik Oda
15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 – Karagül
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 – Yetenek Sizsiniz (Yeni Bölüm)
22:45 – Çift Kişilik Oda
02:30 – Adım Farah
TV 8 YAYIN AKIŞI
06:30 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 – Gel Konuşalım
11:00 – MasterChef Türkiye
12:30 – İşte Benim Stilim
16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – MasterChef Türkiye
02:30 – İşte Benim Stilim
TRT YAYIN AKIŞI
06:00 Hangimiz Sevmedik
09:00 Kod Adı Kırlangıç
10:15 Kasaba Doktoru
13:15 Turgay Başyayla İle...
14:25 Teşkilat
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Manchester City - Wydad