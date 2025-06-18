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TV yayın akışı 18 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 18 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

18.06.2025 09:24:00
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Haber Merkezi
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TV yayın akışı 18 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Haziran Çarşamba günü tv yayın akışı...

18 Haziran Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Haziran Çarşamba tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00

NOW YAYIN AKIŞI:  Yetenek Sizsiniz 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Hayat Öpücüğü 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI: Manchester City - Wydad 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Aile Saadeti 20:00

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 – Hercai

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Aile Saadeti (1. Bölüm)

23:00 – Güven Bana

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 – Yaprak Dökümü

13:30 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:30 – Aşk-ı Memnu

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Eşref Rüya (Sezon Finali)

00:15 – Arka Sokaklar

Show TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 – Aşk Laftan Anlamaz

12:00 – Bahar

15:00 – Kızılcık Şerbeti

18:25 – Show Ana Haber

20:00 – Çarıklı Milyoner

22:00 – Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

23:45 – Çarıklı Milyoner

01:30 – Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

Star TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Güne Başlarken

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 – Aramızda Kalsın

19:00 – Star Haber

20:00 – Sahipsizler (Sezon Finali)

00:15 – Hayat Öpücüğü (Yerli Film)

02:30 – Hayat Öpücüğü

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 – İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 – Yetenek Sizsiniz

13:00 – Çift Kişilik Oda

15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 – Karagül

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 – Yetenek Sizsiniz (Yeni Bölüm)

22:45 – Çift Kişilik Oda

02:30 – Adım Farah

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:30 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 – Gel Konuşalım

11:00 – MasterChef Türkiye

12:30 – İşte Benim Stilim

16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – MasterChef Türkiye

02:30 – İşte Benim Stilim

TRT YAYIN AKIŞI

06:00 Hangimiz Sevmedik

09:00 Kod Adı Kırlangıç

10:15 Kasaba Doktoru

13:15 Turgay Başyayla İle...

14:25 Teşkilat

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Manchester City - Wydad

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