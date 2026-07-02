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TV yayın akışı 2 Temmuz Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 2 Temmuz Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

2.07.2026 09:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 2 Temmuz Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

2 Temmuz 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 2 Temmuz Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 2 Temmuz Perşembe yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Var Mısın Yok Musun

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

21.45 Amansız Takip

NOW TV  YAYIN AKIŞI 

08:00 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.15 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.45 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Zaferin Rengi

22.15 Aşktroloji

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Muhtemel Aşk

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.45 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateşböceği

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Olanlar Oldu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.15 Hangimiz Sevmedik

09.50 Kasaba Doktoru

13.30 Seksenler

14.35 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Maç Özel

21.00 Bosna Hersek – Türkiye

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 MasterChef

10.00 Gazete Magazin

14.00 Gazete Türkiye

20.00 Gazete Türkiye

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