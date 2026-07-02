TV yayın akışı 2 Temmuz Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 2 Temmuz Perşembe yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
21.45 Amansız Takip
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
12.15 Şahane Hayatım
14.45 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Zaferin Rengi
22.15 Aşktroloji
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Muhtemel Aşk
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.45 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Ateşböceği
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Aramızda Kalsın
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Olanlar Oldu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.15 Hangimiz Sevmedik
09.50 Kasaba Doktoru
13.30 Seksenler
14.35 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Maç Özel
21.00 Bosna Hersek – Türkiye
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 MasterChef
10.00 Gazete Magazin
14.00 Gazete Türkiye
20.00 Gazete Türkiye