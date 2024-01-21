TV yayın akışı 21 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ocak Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş
TRT1 YAYIN AKIŞI
06.03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.05 Beni Böyle Sev
08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Lingo
14.20 Yabancı Sinema 'Hugo'
17.15 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Oynat Bakalım
07:00 - Aşka Düşman
08:00 - Türkiye’nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - Cevap Ver Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - Survivor All Star 2024
00:15 - Survivor Ekstra
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Karlar Kraliçesi
08:15 - Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 - Ömer
11:00 - Tülin Şahin İle Moda
12:00 - Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 - Sakla Beni
16:00 - Yalı Çapkını
18:15 - Star Ana Haber
19:00 - Çok Güzel Hareketler 2
20:00 - Çok Güzel Hareketler 2
23:45 - Yabancı Sinema Geçit Yok
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 - ATV’de Hafta Sonu
10:00 - Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 - Dizi TV
12:30 - Kardeşlerim
16:55 - Yabancı Sinema Kaos Yürüyüşü
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Yabancı Sinema Örümcek Adam: Eve Dönüş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 - Yerli Sinema Son Hıçkırık
10:00 - Pazar Sürprizi
13:00 - Yerli Sinema İbo İle Güllüşah
15:30 - Kızılcık Şerbeti
18:25 - Hafta Sonu Ana Haber
20:00 - Ne Gemiler Yaktım
00:15 - Sandık Kokusu
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Yabancı Damat
08:30 - Konuştukça
09:30 - Set Ekstra
09:45 - Magazin D Pazar
12:45 - Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 - Arda İle Omuz Omuza
14:45 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kirli Sepeti
16.30 Gaddar
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Kirli Sepeti
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