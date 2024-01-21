TV yayın akışı 21 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 10:30
TV yayın akışı 21 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ocak Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI        20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI      20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI        20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş

TRT1 YAYIN AKIŞI

06.03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.05 Beni Böyle Sev

08.40 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Lingo

14.20 Yabancı Sinema 'Hugo'

17.15 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Oynat Bakalım

07:00 - Aşka Düşman

08:00 - Türkiye’nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - Cevap Ver Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - Survivor All Star 2024

00:15 - Survivor Ekstra

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Karlar Kraliçesi

08:15 - Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 - Ömer

11:00 - Tülin Şahin İle Moda

12:00 - Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 - Sakla Beni

16:00 - Yalı Çapkını

18:15 - Star Ana Haber

19:00 - Çok Güzel Hareketler 2

20:00 - Çok Güzel Hareketler 2

23:45 - Yabancı Sinema Geçit Yok

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 - ATV’de Hafta Sonu

10:00 - Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 - Dizi TV

12:30 - Kardeşlerim

16:55 - Yabancı Sinema Kaos Yürüyüşü

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Yabancı Sinema Örümcek Adam: Eve Dönüş

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 - Yerli Sinema Son Hıçkırık

10:00 - Pazar Sürprizi

13:00 - Yerli Sinema İbo İle Güllüşah

15:30 - Kızılcık Şerbeti

18:25 - Hafta Sonu Ana Haber

20:00 - Ne Gemiler Yaktım

00:15 - Sandık Kokusu

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Yabancı Damat

08:30 - Konuştukça

09:30 - Set Ekstra

09:45 - Magazin D Pazar

12:45 - Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 - Arda İle Omuz Omuza

14:45 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kirli Sepeti

16.30 Gaddar

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kirli Sepeti


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