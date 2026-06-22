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TV yayın akışı 22 Haziran Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 22 Haziran Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

22.06.2026 09:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 22 Haziran Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

22 Haziran 2026 Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 22 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın birinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 22 Haziran Pazartesi yayın akışı...

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ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

22.30 Altı Üstü İstanbul

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Daha 17

23.30 Aşk Şarkısı

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.30 Şahane Hayatım

14.30 Sen Çal Kapımı

16.30 Şevket Yerimdar

16.30 Sen Çal Kapımı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Çakallarla Dans 6

22.30 Aşkımızın Son Tekmesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.45 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

23.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateşböceği

12.00 Benim Tatlı Yalanım

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

10.40 Kasaba Doktoru

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.00 Arjantin – Avusturya

 TV8 YAYIN AKIŞI

 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 MasterChef Türkiye

10.00 Gazete Magazin

13.00 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

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