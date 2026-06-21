Ona İyi Bak filminin yönetmen koltuğunda Arild Andresen oturuyor. Filmin senaristliğini Arild Andresen, Jorge Camacho üstleniyor. Peki, Ona İyi Bak filminin konusu ne? Ona İyi Bak filminin oyuncuları kim?

ONA İYİ BAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Karısının ölümünden sonra, açık denizde çalışan petrol işçisi Kjetil, evlatlık oğlu Daniel ile ilişki kurmakta zorlanır. Umutsuzluk içinde, oğlunun biyolojik annesini aramak için Daniel'ı Kolombiya'ya götürür.

ONA İYİ BAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kristoffer Joner

Marlon Moreno

Amalia Santamaria

Kristoffer Bech

Ellen Dorrit Petersen

Marcela Carvajal

ONA İYİ BAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ona İyi Bak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.