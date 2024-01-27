TV yayın akışı 27 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ocak Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hudutsuz Sevda
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kopuk
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D 20:00 İnci Taneleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Hasret (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:45 Japon İşi (Yerli Sinema)
04:30 Hasret (Yerli Sinema)
05:30 Aile
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:50 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
03:00 Kuruluş Osman
05:30 Yeter
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Üç Kız Kardeş
16:15 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 İnci Taneleri
23:15 Görev Çizgisi (Yabancı Sinema)
01:15 İnci Taneleri
03:45 Poyraz Karayel
05:15 Müzik Arası
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Şahane Hayatım
13:30 Kızıl Goncalar
16:30 Gaddar
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kopuk
00:45 Gaddar
05:00 Hasret
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
10:00 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
11:45 Ömer
14:00 Yerli Dizi
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
18:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ayın Düşüşü (Yabancı Sinema)
22:45 Ayın Düşüşü (Yabancı Sinema)
01:30 Sakla Beni
04:00 Kiralık Aşk
04:45 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)
06:30 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
05:00 Aşka Düşman
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Beni Böyle Sev
08:20 Kod Adı Kırlangıç
09:40 Hayallerinin Peşinde
11:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
14:30 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Yerli Dizi
03:50 Yerli Dizi
06:00 Kapanış
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