TV yayın akışı 27 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 09:44
TV yayın akışı 27 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ocak Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Hudutsuz Sevda

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Kopuk

TV8 YAYIN AKIŞI        20:00 Survivor 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI      20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI        20:00  Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Güldür Güldür Show

KANAL D                20:00  İnci Taneleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Hasret (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 Japon İşi (Yerli Sinema)

04:30 Hasret (Yerli Sinema)

05:30 Aile

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:50 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

03:00 Kuruluş Osman

05:30 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 İnci Taneleri

23:15 Görev Çizgisi (Yabancı Sinema)

01:15 İnci Taneleri

03:45 Poyraz Karayel

05:15 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Şahane Hayatım

13:30 Kızıl Goncalar

16:30 Gaddar

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kopuk

00:45 Gaddar

05:00 Hasret

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

10:00 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

11:45 Ömer

14:00 Yerli Dizi

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Haber

18:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ayın Düşüşü (Yabancı Sinema)

22:45 Ayın Düşüşü (Yabancı Sinema)

01:30 Sakla Beni

04:00 Kiralık Aşk

04:45 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)

06:30 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

05:00 Aşka Düşman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Beni Böyle Sev

08:20 Kod Adı Kırlangıç

09:40 Hayallerinin Peşinde

11:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

14:30 Teşkilat

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Yerli Dizi

03:50 Yerli Dizi

06:00 Kapanış


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