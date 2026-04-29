TV yayın akışı 29 Nisan Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Çarşamba gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 29 Nisan Çarşamba yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
19:45 Kuruluş Orhan
NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yeraltı
19:00 Now Ana Haber
20:00 Yeraltı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Çirkin
22:45 Sevdiğim Sensin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Beni Böyle Sev
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Benim Adım Melek
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Garfield
22:00 Atletico Madrid – Arsenal
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026