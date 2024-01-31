TV yayın akışı 31 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 31 Ocak Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 31 Ocak Çarşamba TV rehberi...
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Ocak Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Eltilerin Savaşı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şahane Hayatım
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Büyükbaba ile Savaş
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Son Toplayıcılar
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:00 Kopuk
04:45 Kefaret
06:00 Her Yerde Sen
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:30 Eltilerin Savaşı
00:45 Üç Kız Kardeş
03:30 Gelinim Mutfakta
05:30 Afilli Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Aile
03:00 Kara
05:30 Yeni Gelin
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Büyükbaba ile Savaş
22:00 Büyükbaba ile Savaş
23:45 Ömer
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Çarkıfelek
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
05:30 Aramızda Kalmasın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:15 İncir Ağacı
06:35 Benim Adım Melek
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:50 Diriliş Ertuğrul
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Son Toplayıcılar
02:50 Benim Adım Melek
03:20 Diriliş Ertuğrul
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Safir
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Yeter
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