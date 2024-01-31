TV yayın akışı 31 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:30

Güncelleme: 31.01.2024 - 09:30

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Ocak Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Eltilerin Savaşı

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şahane Hayatım

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Büyükbaba ile Savaş

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Son Toplayıcılar

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

00:00 Kopuk

04:45 Kefaret

06:00 Her Yerde Sen

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı

22:30 Eltilerin Savaşı

00:45 Üç Kız Kardeş

03:30 Gelinim Mutfakta

05:30 Afilli Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Aile

03:00 Kara

05:30 Yeni Gelin

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Büyükbaba ile Savaş

22:00 Büyükbaba ile Savaş

23:45 Ömer

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Çarkıfelek

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:30 Aramızda Kalmasın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:15 İncir Ağacı

06:35 Benim Adım Melek

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:50 Diriliş Ertuğrul

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Son Toplayıcılar

02:50 Benim Adım Melek

03:20 Diriliş Ertuğrul

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Safir

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Yeter