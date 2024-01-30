Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı Aile dizisi ekrana veda ediyor!

Yayınlanma: 30.01.2024 - 20:58

Güncelleme: 30.01.2024 - 21:00

Aile dizisi 30. bölümü ile ekranlara veda ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan dizinin neden final yaptığı ve final bölümünde neler olacağı yurttaşalar tarafından merak ediliyor. Peki, Devin öldü mü? Ferman kimi vurdu? İşte ayrıntılar...

AİLE DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisi, 3. sezonuyla izleyicilerle vedalaşıyor. Dizinin neden final yaptığına dair resmi bir açıklama olmasa da, reytinglerin etkili olduğu düşünülüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Final bölümünde Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Devin karakterinin hastanedeki sahneleri izleyicileri duygulandırdı. Devin'in akıbeti, final bölümünde netleşecek ve dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Son bölümde, Bedri ve Yağmur'un düğünü dizinin en neşeli anlarından biri oldu. Tüm aile, düğün için bir araya gelirken, Bedri ve Yağmur'un görkemli düğünü ekrana yansıdı.

CİHAN ÖLDÜ MÜ?

Final bölümünde Cihan ve Aslan'a silahını doğrultarak tetiğe basan Ferman, büyük bir şok yaratır. Silahtan çıkan kurşun Cihan'a isabet eder. Ambulans ile acile götürülen Cihan'a ne olacağı belli değil.

DEVİN ÖLDÜ MÜ?

Dizinin final bölümünde Aslan, Devin'e ulaşamayınca harekete geçer. Devin'in hamileliğinde riskli bir dönem başlar ve aile büyük bir acıyla sınanır.