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Robot Ron: Bir Sorun Var filminin konusu ne? Robot Ron: Bir Sorun Var filminin oyuncuları kim?

Robot Ron: Bir Sorun Var filminin konusu ne? Robot Ron: Bir Sorun Var filminin oyuncuları kim?

8.07.2026 18:38:00
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Haber Merkezi
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Robot Ron: Bir Sorun Var filminin konusu ne? Robot Ron: Bir Sorun Var filminin oyuncuları kim?

Robot Ron: Bir Sorun Var (Ron's Gone Wrong) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Robot Ron: Bir Sorun Var filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Robot Ron: Bir Sorun Var filminin konusu ne? Robot Ron: Bir Sorun Var filminin oyuncuları kim?
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Robot Ron: Bir Sorun Var filminin yönetmen koltuğunda Sarah Smith J.P. Vine ve Octavio E. Rodriguez  oturuyor. Filmin senaristliğini ise Peter Baynham ve Sarah Smith Linklater üstleniyor. Peki, Robot Ron: Bir Sorun Var filminin konusu ne? Robot Ron: Bir Sorun Var filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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ROBOT RON: BİR SORUN VAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Robot Ron: Bir Sorun Var; yürüyebilen, konuşabilen dijital bir cihaz olan Ron ile arkadaş olan bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Dünya, robotlala çocukların yakın arkadaş olduğu bir hale gelmiştir. 11 yaşındaki sosyalleşme sorunu yaşayan bir öğrenci olan Barney'in hayatı da, yürüyebilen, konuşabilen, dijital bir cihaz olan Ron ile karşılaşmasıyla değişir. Ron'un bir takım sorunları vardır ve bu durum üzerine Barney ona birçok şeyi öğretmeye çalışır. Bu süreç onların ikisinin arasında farklı bir bağ oluşmasını sağlar.

ROBOT RON: BİR SORUN VAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jack Dylan Grazer

Zach Galifianakis

Ed Helms

ROBOT RON: BİR SORUN VAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Robot Ron: Bir Sorun Var filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.1 olarak belirlendi.

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