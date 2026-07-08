Gizli Görev filminin yönetmen koltuğunda Richard Linklater oturuyor. Filmin senaristliğini ise Glen Powell ve Richard Linklater üstleniyor. Peki, Gizli Görev filminin konusu ne? Gizli Görev filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

GİZLİ GÖREV FİLMİNİN KONUSU NE?

Hit Man, bir kadına yardım ederken uyması gereken kuralları hiçe sayan, tetikçi olarak gizli görev yapan bir polisin hikayesini konu ediyor. New Orleans’ın en gözde kiralık katili olan Gary Johnson, aslında cinayet emrini veren kişileri mahkum etmek için yem görevi gören bir sivil polistir. Ancak çaresiz Madison, istismarcı kocasını öldürmek için karşısına oturduğunda profesyonelliğini bir kenara atar. Madison’a karşı bir şeyler hissetmeye başlayan Gary, sahte kimliğini benimseyerek bir suç makinesine dönüşür.

GİZLİ GÖREV FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Glen Powell

Adria Arjona

Retta

GİZLİ GÖREV FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gizli Görev filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.1 olarak belirlendi.