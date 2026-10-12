Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu? Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak?

Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu? Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Alya, C. Deniz’i de yanına alarak Midyat’tan ayrılmaya hazırlanırken havalimanında yaşanan beklenmedik bir gelişme bütün planlarını altüst eder. Kendini bir anda ağır bir suçlamanın ortasında bulan Alya için artık mesele yalnızca özgürlüğü değil, oğlundan koparılma ihtimalidir. Cihan, Alya’nın masumiyetini kanıtlamak için harekete geçerken attığı her adım da yeni bir engelle karşılaşır. Kartal'ın beklenmedik bir karşılaşmayla sarsılan dünyası, geçmişte bıraktığı duyguları yeniden gün yüzüne çıkarırken, vereceği karar herkes için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Öte yandan Albora ailesinin geçmişinden çıkıp gelen bir mektubun izleri, yıllardır saklanan çok büyük bir sırrın kapısını aralamaya başlar. Hasan bu sırrın ortaya çıkmasını engellemeye çalışırken, gerçeğe ulaşabilecek beklenmedik bir kişinin konağa gelişi Sadakat’i hiç tahmin etmediği bir yüzleşmenin eşiğine getirir. Alya köşeye sıkıştıkça oğlunu korumak için her şeyi göze alırken, Cihan’ın asla kabul edemeyeceği bir karar vermesi ikisi arasındaki savaşı daha da büyütür.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Alya’nın özgürlüğüne kavuşması, Cihan’la arasındaki savaşı bitirmek yerine çok daha sert bir noktaya taşır. Oğlundan ayrı kalma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Alya, geri adım atmamaya kararlıyken Cihan da onu ve C. Deniz’i kaybetmemek için kendi kurallarını koyar. İkisi arasındaki aşk, bu kez yerini kimsenin kolay kolay geri dönemeyeceği büyük bir restleşmeye bırakacaktır. Albora ailesinin üzerindeki tehlike ise giderek büyür. Cihan bir yandan ailesini hedef alan güçlerle mücadele ederken, karşısında giderek genişleyen bir cephe olduğunu fark eder. Kartal’ın sessizce attığı adımlar ve Ateş’in kurduğu yeni ittifaklar, yaklaşan savaşın habercisidir. Nare’nin yaşadığı kırılma aile içinde yeni yaralar açarken, Kaya ve Zerrin arasındaki gerilim de giderek tehlikeli bir hâl alır. Herkes kendi savaşının içine çekilirken, Alya’nın vereceği beklenmedik bir karar Cihan’la arasındaki bütün dengeleri altüst edecektir.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 68. bölümü 12 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.