Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Uzak Şehir dizisinin sezon finali ne zaman?

Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Alya ile Cihan Deniz’in kaçırılması, Cihan’ı hiç olmadığı kadar sert bir arayışın içine sürükler. İzleri tek tek takip eden Cihan’ın yolu Feyyaz’a çıkar. Bu hesaplaşmada yalnızca gücüne değil, aklına da başvuran Cihan, Alya’yı onun kaçırmadığını anlar. Bu sırada Nare’nin durumu ağırlaşır. Şahin ve Sadakat, onun adına geri dönüşü olmayan bir karar vermek zorunda kalır ve bebeğini aldırırlar. Nare, yaşananları kabullenmekte zorlanırken, içinde Şahin’e karşı derin bir öfke büyütür. Bir yandan Engin’in peşine düşen Cihan, aradığı cevaba ulaşır ve kurduğu planla izine varır. Tam her şeyin bittiği düşünülen anda, Alya oğlunun canı için kendini hiç düşünmeden tehlikenin içine atar. Cihan ise onu kurtarmak için sınırlarını zorlar.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Feyyaz’ın konağa uzanan kanlı hamlesinin ardından Cihan artık bu hesabı kapatmaya karar verir. Bu kez öfkesiyle değil aklıyla hareket eden Cihan, kurduğu planla Feyyaz’ı en güvende hissettiği yerde köşeye sıkıştırır. Öte yandan Sadakat’in dikkati bu kez konağın içinde sessizce yürüttüğü gerçeğe çevrilir. Meryem’in sakladığı sırrın peşine düşen Sadakat, beklemediği bir gerçekle yüzleşir. Köşeye sıkışan Meryem, yıllardır taşıdığı yükü anlatmak zorunda kalırken; Sadakat bu kez her şeyi değiştirecek sessiz ama tehlikeli bir adım atar. O adım, yalnızca bir sırrı değil, geleceği de geri dönülmez şekilde değiştirecek bir kapıyı aralar. Kaya ise bebeğine kavuşma arzusu uğruna, Zerrin’e karşı içinde büyüttüğü öfkeyi artık kontrol edemez hale gelir. Yaralarıyla hareket etmeye başlaması, Zerrin’le arasındaki savaşı daha da sertleştirirken; bu çatışmanın tam ortasında kalan Demir için de yolun sonu görünmeye başlar. Albora cephesinde savaş büyürken bu kez karşılarına Bulgarlar çıkar. Açılan yeni cepheler, Cihan’ı Alya’dan bir kez daha uzaklaştırmaya çalışırken; Boran da kendini dönüşü olmayan bir tehdidin içinde bulur. Cihan’ın yaptığı hamle yalnızca düşmanlarının değil, Boran’ın kaderini de değiştirecek kadar büyüktür. Ancak bunun karşılığında Boran’dan, yıllardır kopamadığı en büyük bağı çözmesini ister. Verilen bütün savaşların ardından Alya ile Cihan, ilk kez Boran’ın gölgesinden gerçekten uzaklaşabilecekleri bir eşiğe gelirler. Ve Cihan, yaşanan onca acının, savaşın ardından Alya’ya; kalbinin artık yalnızca ona ait olduğunu hissettiren bir adım atar.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 62. bölümü 18 Mayıs Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Uzak Şehir dizisi 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü ekranlara gelecek 63. bölümü ile sezon finali yapacak.