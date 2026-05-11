Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Meryem’in eski kocası, Alya için tehdit oluşturmaya başlayınca Cihan, onu korumak için tüm önlemleri alır. Alya ise Boran’la yaptığı anlaşmayı çiğnememek adına Cihan’a karşı direnir ve oğlundan ayrı kalmamak için süreci kendi bildiği şekilde yönetmeye karar verir. Öte yandan Cihan ve Alya’nın desteğini alan Kaya, kaçırdığı bebekle ilgili şüphelerini ortadan kaldırmak için DNA testi yaptırır. Bu sırada konağa adım atan Müjgan da Meryem’in konakta kalabilmesi için tehlikeli bir hamle yapar. Bu hamleyi sezen Sadakat ise içine düşen şüpheyi büyütmeye karar verir. Albora’da tüm bunlar yaşanırken, Alya’nın etrafında fark etmediği bir tehlike giderek büyümektedir. Engin’in iyi niyetle yaptığı davetin masum olmaması hem Alya’yı hem de Cihan Deniz’i büyük bir riskin içine sürükler. Cihan, Alya’yı tehlikeden uzak tutmaya çalışırken kontrolü elinde tutmayı başarabilecek midir?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Alya ile Cihan Deniz’in kaçırılması, Cihan’ı hiç olmadığı kadar sert bir arayışın içine sürükler. İzleri tek tek takip eden Cihan’ın yolu Feyyaz’a çıkar. Bu hesaplaşmada yalnızca gücüne değil, aklına da başvuran Cihan, Alya’yı onun kaçırmadığını anlar. Bu sırada Nare’nin durumu ağırlaşır. Şahin ve Sadakat, onun adına geri dönüşü olmayan bir karar vermek zorunda kalır ve bebeğini aldırırlar. Nare, yaşananları kabullenmekte zorlanırken, içinde Şahin’e karşı derin bir öfke büyütür. Bir yandan Engin’in peşine düşen Cihan, aradığı cevaba ulaşır ve kurduğu planla izine varır. Tam her şeyin bittiği düşünülen anda, Alya oğlunun canı için kendini hiç düşünmeden tehlikenin içine atar. Cihan ise onu kurtarmak için sınırlarını zorlar.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 61. bölümü 11 Mayıs Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.